Ярославль, 15 января, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Ярославле начался ремонт одной из главных городских магистралей — проспекта Машиностроителей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Место проведения работ

В ночь на 15 января на проспекте Машиностроителей было частично перекрыто движение автотранспорта. Временно недоступны три полосы проезда по направлению из центра Ярославля. На данном участке реализована временная транспортная схема — машины могут двигаться по улицам Ляпидевского и Красноборская или объезжать ремонтируемый участок через улицы Космонавтов и Университетская.

Улицы Орджоникидзе стала тупиковой

Как ранее сообщало ИА REGNUM в ярославском штабе ОНФ и других общественных организациях говорили о возможных транспортных проблемах в связи с началом работ на Машиностроителей. В первые часы перекрытия проспекта дополнительных пробок и заторов в Заволжском районе Ярославля не зафиксировано.

Временная транспортная схема

Проспект Машиностроителей в Ярославле ремонтируется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подрядчиком является группа компаний «ЕКС». Все работы на транспортной магистрали должны быть выполнены к августу 2021 года.