Москва, 15 января, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Около 10 миллионов использованных одноразовых перчаток было поставлено в Москву в рамках контракта с зарубежной фирмой. Об этом сообщает прокуратура столицы.

Дарья Драй ИА REGNUM В перчатках

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Органы прокуратуры инициировали возбуждение уголовного дела по данному факту. По данным надзорного ведомства, сделка о поставке была заключена между российской и зарубежной фирмой, названия не сообщаются. Товар в количестве 9,9 млн штук предназначался для дальнейшей реализации.

«В последующем установлено, что поставленная продукция не соответствует заявленному качеству, имеются характерные признаки того, что перчатки ранее находились в употреблении», — говорится в сообщении прокуратуры.

В надзорном ведомстве отмечают, что использование бывших в употреблении средств защиты является грубым нарушением санитарно-эпидемиологических правил и могло способствовать массовому заболеванию людей.