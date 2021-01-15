Сеул, 15 января, 2021, 10:17 — ИА Регнум. Южнокорейская компания KIA выпустила тизер своего нового электрокара. Об этом 15 января сообщается на сайте автопроизводителя.

Kianewscenter Тизер нового электрокара KIA

Электрокар будет представлен в первом квартале 2021 года. Он станет первым электрифицированным автомобилем KIA, выполненным в новом дизайне марки.

Новый электромобиль получит с использованием новой технологии E-GMP. Запас хода новинки на одном заряде будет составлять более 500 км, а время зарядки аккумулятора будет менее 20 минут.

Кроме того, новая электрифицированная модель выйдет под новым логотипом KIA. По планам корейской компании, занять к 2025 году на рынке электрокаров долю в 6,6%.

Ожидается, что в ближайшие недели KIA также раскроет больше информации о новом направлении дизайна своих будущих моделей.

Напомним, компания KIA планирует представить в начале 2021 года на российском авторынке обновленную модель KIA Carnival, стоимость которой будет начинаться от 2 599 900 рублей.

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