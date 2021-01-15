Кызыл, 15 января, 2021, 09:56 — ИА Регнум. Прокуратура добилась восстановления прав работников 24 медицинских организаций Тувы, которые не получили стимулирующие выплаты за октябрь 2020 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства, более 4 тыс. медиков не получили почти 74 млн рублей.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач с пациентом

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. В связи с этим министру здравоохранения республики было внесено представление об устранении нарушений. Лишь после этого выплаты были произведены.

«Кроме того, устранены нарушения прав более 1,3 тысячи медицинских работников, получивших дополнительные (социальные) выплаты, установленные постановлением правительства Республики Тыва от 04.12.2020 № 605, за ноябрь 2020 года в размере 64 млн рублей», — отметили в ведомстве.

Напомним, стимулирующие выплаты производятся за дополнительную нагрузку и особые условия работы медикам в период пандемии коронавируса.