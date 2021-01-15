Санкт-Петербург, 15 января, 2021, 09:58 — ИА Регнум. На улицах Петербурга с наступлением январских холодов стали появляться дикие животные. В частности, петербуржцы сообщили о лисице, которая разгуливала по городу Колпино (входит в состав Санкт-Петербурга). Специалисты отмечают, что обычно лисы заходят в город в поисках пищи — например, их может привлечь запах бытовых отходов или наличие грызунов. Людям не следует вступать в контакт с диким животным.

Комитет по природопользованию Санкт-Петербурга Лиса

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"Голодная лиса — здоровая лиса. Больная бешенством не ест и не пьет, она агрессивна. Кроме того, для предотвращения случаев заболеваний зверей бешенством специалисты Петербурга и Ленинградской области ежегодно размещают в местах обитания диких животных подкормку с вакциной», — рассказал начальник отдела по охране и регулированию использования объектов животного мира Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Николай Ахматович.

По словам специалиста, если лис не трогать, то они не представляют опасности для человека. Однако не стоит забывать, что лиса — дикое животное. Нельзяпытаться накормить ее или привлечь к себе внимание, это может напугать лесного хищника и вызвать агрессию.

При обнаружении диких животных в городе можно обратиться по круглосуточному телефону мобильной экологической дежурной службы (812) 417−59−36.