Малабо, 15 января, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Правительство Экваториальной Гвинеи обратилось к США с просьбой помочь в борьбе с «пиратскими атаками». Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на заявление министра иностранных дел Экваториальной Гвинеи СимеонаОйоно Эсоно Ангуэ.

Frontera Пираты

Заявление было сделано на встрече министра с исполняющим обязанности заместителя министра обороны США по политическим вопросам Энтони Джином Татой.

Ойоно Эсоно Ангуэ подчеркнул, что морское пиратство является ключевым вопросом национальной безопасности Экваториальной Гвинеи, и рассказал о совместных усилиях, предпринимаемых странами Западной Африки.

Министр настаивал на необходимости подготовки в США кадров, обмена информацией и предоставления оборудования для эффективного пресечения нападений.

Более 80% ВВП Экваториальной Гвинеи зависит от нефтяных и газовых ресурсов, происходящих из Гвинейского залива. В 2020 году нефтегазовая инфраструктура страны пострадала по меньшей мере от четырех атак пиратов, что может нанести огромный ущерб экономике.

По данным Международного морского бюро (IMB), число зарегистрированных похищений людей в Гвинейском заливе в 2020 году увеличилось на 40% по сравнению с 2019 годом. По данным бюро о пиратской активности в 2020 году, 95% всех похищений людей на воде в мире происходило в Гвинейском заливе.