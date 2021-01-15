Буйнакск, Дагестан, 15 января, 2021, 09:24 — ИА Регнум. В дагестанском городе Буйнакске число обратившихся за помощью к врачам с признаками отравления составило 196 человек, пишет ТАСС. Вечером 14 января власти города сообщали о 142 пострадавших. При этом в минздраве отметили снижение темпов прироста числа новых случаев отравления.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

«Врачи отмечают некоторое снижение числа поступающих, за сегодня их было 22 пациента. Среди больных также преобладают дети, тяжелых случаев заболевания нет», — сообщили в минздраве РД вечером 14 января.

По данным ведомства, в Буйнакской ЦГБ на 17:00 находились на лечении 96 пациентов, из которых 76 детей и 14 взрослых.

Напомним, в Буйнакскую больницу с 11 января поступают пациенты с признаками отравления. Большая их часть — дети. Предварительно причиной массового отравления названа питьевая вода.

В городе проводят меры по очистке воды, подаваемой в дома жителей. Власти предупредили о том, что пока пользоваться водопроводной водой нельзя, и организовали подвоз воды для горожан и в школы. Закрыты все детские сады, школы с 15 января переведены на «дистанционку» ориентировочно до 18 января.

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