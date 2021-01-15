Калуга, 15 января, 2021, 10:55 — ИА Регнум. В Калужской области сформирован массив мясного скота численностью 107 тысяч голов, в том числе в сельхозорганизациях — 102,4 тысячи голов. В регионе возводятся новые специализированные фермы, совершенствуются производственные технологии, сообщили 15 января корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве сельского хозяйства.

Фото министерства сельского хозяйства Калужской области На животноводческой ферме.

При грантовой поддержке реализуются проекты по развитию мясных животноводческих ферм на базе четырех крестьянских (фермерских) хозяйств в Сухиничском, Дзержинском, Бабынинском и Хвастовичском районах. В конце декабря 2020 года в Перемышльском районе введена в эксплуатацию животноводческая ферма по разведению мясного скота герефордской породы на базе фермерского хозяйства Григория Соловова. В первом квартале 2021 года в Хвастовичском и Сухиничском районах будут введены в эксплуатацию еще две фермы на базе фермерских хозяйств. В области продолжается реализация мероприятий по формированию площадок для размещения животноводческих ферм ООО «Брянская мясная компания», на долю которой приходится содержание 79% от всей численности мясного крупного рогатого скота — свыше 85 тысяч голов. Компания построила в регионе 13 специализированных площадок, а на трёх площадках реконструкция завершена.

Развитие подотрасли мясного скотоводства будет иметь кумулятивный эффект для дальнейшего экономики региона и смежных отраслей — мясопереработки, транспорта и логистики, торговли и общественного питания, — подчеркнули в профильном министерстве.