Москва, 15 января, 2021, 09:15 — ИА Регнум. Погода в Москве 15 января будет аномально холодной, сообщили в центре «Фобос».

Иван Шилов ИА REGNUM Мороз

Синоптики отмечают, что вероятность осадков сократится до минимума, а из-за облаков покажется солнце. При этом температурный фон окажется аномально холодным — на десять градусов ниже нормы.

«Минувшая ночь и предстоящий день станут самыми морозными в текущем сезоне», — говорится в прогнозе.

В Москве ожидается облачная погода с прояснениями без осадков. Столбики термометров опустятся до 17 градусов ниже нуля, в Московской области — до 19 градусов. Скорость ветра не превысит семи метров в секунду.