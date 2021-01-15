Джакарта, 15 января, 2021, 09:11 — ИА Регнум. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило жителей Западного Сулавеси о возможности возникновения цунами, сообщает CNN Indonesia.

Цунами

«Мы призываем жителей не только держаться подальше от поврежденных зданий, но и от побережья», — говорится в заявлении агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

«Существует вероятность возникновения цунами, если произойдет еще один афтершок на побережье или в море», — отмечает источник.

Как сообщало ИА REGNUM, узнав о мощном землетрясении, президент Индонезии Джоко Видодо поручил главе национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Дони Монардои министру социальных дел страныТри Рисмахарини прибыть в провинцию Западный Сулавеси.