Ростов-на-Дону, 15 января, 2021, 09:10 — ИА Регнум. В ночь на 15 января в Ростове-на-Дону выпал снег. Осадки продолжаются, передаёт ИА REGNUM.

ИА REGNUM В Ростове-на-Дону выпал снег

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Дорожная ситуация в областном центре напряженная. По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки достигают семи баллов. Серьёзные заторы образовались на улицах 1-я Луговая, Турмалиновская, проспекте Нагибина.

Ранее о непогоде горожан предупредили спасатели. В связи с ухудшением погодных условий возможны обрывы линий электропередачи, падение деревьев и различных конструкций, заносы на дорогах, рост числа ДТП.