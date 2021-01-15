Красноярск, 15 января, 2021, 08:32 — ИА Регнум. Енисейское управление Ростехнадзора по итогам расследования причин аварии на ТЭЦ-3 АО «Норильско-Таймырская энергетическая компания» (НТЭК, дочерняя структура «Норникеля») назначило компании максимальный штраф за нарушение норм промышленной безопасности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

Krskstate.ru Осмотр повреждённого резервуара НТЭК в Норильске

Проверка выявила комплекс нарушений. В том числе, по данным ведомства, объект не был приведён в соответствие с проектной документацией, не осуществлялось периодическое техническое освидетельствование фундамента резервуара, не были запланированы и не выполнялись меры по повышению надёжности работы сооружений по выявленным дефектам и так далее.

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Установленные актом и протоколом нарушения промышленной безопасности в ведомстве назвали грубыми и повлекшими существенный вред окружающей среде. Наличие смягчающих или отягчающих обстоятельств не установлено.

Енисейское управление Ростехнадзора вынесло в отношении АО НТЭК постановление о привлечении к административной ответственности и назначении максимального штрафа в размере 1 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая 2020 года в Красноярском крае произошла экологическая катастрофа. При разгерметизации бака с дизтопливом на ТЭЦ-3 АО НТЭК разлилось более 21 тыс. тонн нефтепродуктов. Росприроднадзор оценил ущерб окружающей среде почти в 148 млрд рублей, «Норникель» с этой оценкой не согласился. Компания оценила ущерб в 21,4 млрд рублей.