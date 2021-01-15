Улан-Удэ, 15 января, 2021, 08:31 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов своим указом отправил в отставку региональное правительство. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации, планируются также структурные изменения исполнительных органов власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Дом правительства Республики Бурятия

О решении глава объявил на совещании с министрами 15 января, поблагодарив всех за работу в сложные времена. При этом впереди, по его словам, ждут очень непростые задачи.

«Требуются структурные изменения. С каждым из вас отдельно хочу переговорить. В новом формате, в новой структуре правительства будем двигаться дальше», — отметил глава.

В числе главных задач, на которых акцентировал Алексей Цыденов, — создание новых рабочих мест и формирование комфортных условий для работы и жизни в республике. Кроме того, в регионе остро стоят вопросы экологии, лесопользования и сохранения лесов, а также сферы образования и здравоохранения.