Санкт-Петербург, 15 января, 2021, 07:35 — ИА Регнум. Арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказал конкурсному управляющему завода «Севкабель» в аресте имущества бывших топ-менеджеров предприятия, заявленном в качестве обеспечительной меры. Претензии к ним превышают 2,2 млрд рублей. Само требование о привлечении к субсидиарной ответственности суд рассмотрит 5 февраля 2021 года, передаёт ИА REGNUM.

Кабель

Арбитражный управляющий ООО «Производственная компания «Севкабель» — старейшего завода России по производству кабелей потребовал арестовать активы гендиректора Сергея Ярмилко, включая денежные средства и иное имущество — «в пределах 2 269 661 747,11 рубля, за исключением 80% ежемесячной заработной платы до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам рассмотрения заявления конкурсного управляющего ООО «ПК «Севкабель» Савчук Е. Н. о привлечении к субсидиарной ответственности». Такие же требования выдвинуты в отношении Александра Вознесенского, Зелимхана Хаптукаева и непосредственно управляющей компании «Севкабеля» — ООО «Управляющая компания «Политбюро». В отношении последней также просили наложить запрет на отчуждение имущества.

Конкурсный управляющий в суде заявила о недобросовестном, на её взгляд, поведении указанных лиц, допускаемом «при реализации обстоятельств, связанных с передачей документов и иных ценностей должника (переданы не в полном объёме), что послужило основанием для подачи заявления об истребовании документов».

Судья отклонил требование об аресте. Само заявление о субсидиарной ответственности будет рассмотрено в феврале.

Напомним, в конце ноября 2020 года по иску банка «Траст», который с 2019 года является собственником группы «Росскат», владеющей заводом, «Севкабель» признали банкротом. Было введено конкурсное производство «по упрощённой процедуре банкротства ликвидируемого должника». Этому предшествовало решение собственника о ликвидации компании, но его пыталась оспорить управляющая компания «Севкабеля» — ООО «УК «Политбюро». Завод был обанкрочен из-за задолженности «Росската» по кредитам, по которым «Севкабель» выступал поручителем. Сумма долга превышала 2,26 млрд рублей. Отчёт конкурсного управляющего по банкротному делу Елены Савчук суд рассмотрит 25 мая 2021 года. На сегодня в судах оспариваются сами договоры поручительства, которые легли в основу банкротного дела.

Судьба старейшего кабельного завода России: банкротить нельзя сохранить