Барнаул, 15 января, 2021, 07:02 — ИА Регнум. Заявленный Минстроем РФ законопроект о создании условий для формирования рынка частного наёмного жилья не сделает прозрачнее рынок жилья, но простые люди станут беднее. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщила руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:

Иван Шилов ИА REGNUM Аренда

«В наших реалиях поиски способов выемки средств у не самой обеспеченной части граждан не должны относиться к приоритетной части перечня действий государства по увеличению казны. То есть, может, все-таки гуманнее сегодня помести по другим амбарам. Мы периодически слышим о неэффективных или избыточных расходах бюджетов, о премиях, например, в банковском секторе и некоторых государственных корпорациях, о коррупционных делах и так далее.

Также отмечу, что по долгу своей службы периодически сталкиваюсь с жалобами жильцов на квартирантов и невозможность их дисциплинировать. Но введение таких арендодателей в белое налоговое поле в данном случае вряд ли значимо исправит ситуацию. Арендаторы все равно не смогут принимать участия в общих собраниях собственников и нести ответственность за снимаемое жилье.

Как человек, снимавший на протяжении продолжительного времени жилье, уверена, что реализация такой инициативы повысит размер арендной платы и сделает простых людей беднее, причем как снимающих помещение, так и сдающих. Не так много обеспеченных граждан среди сдающих жилье. А люди иногда вынуждены снимать на 4−5 человек двушку. Знаю это по себе».

Напомним, автором идеи ужесточить контроль за арендой жилья является Минстрой РФ. Соответствующий законопроект направлен на повышение прозрачности рынка аренды жилья, а также обеспечение защиты прав арендодателей и арендаторов.

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