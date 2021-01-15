Барнаул, 15 января, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Наступивший «коронавирусный год» действительно может быть более тяжёлым, потому что процесс создания коллективного иммунитета идет слишком медленными темпами. Об этом в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM сообщил кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя прогноз Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), он, в частности, отметил:

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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»К сожалению, прогнозировать дальнейшее развитие пандемии затруднительно. Выяснилось, что вирус отличается значительной изменчивостью и даже появились штаммы, отличающиеся особенно высокой заразностью. Пока, и в этом можно согласиться с экспертами ВОЗ, оснований для оптимистических прогнозов нет. Инфекция спустя год сохраняет высокие темпы распространения, что создает риск для ранее переболевших и утративших теперь свой иммунитет.

В итоге значительного увеличения иммунной прослойки населения, что и является главным препятствием победному шествию пандемии, не происходит. Большие надежды возлагались на вакцинацию, но она с самого начала в большинстве стран мира приняла исключительно добровольный характер — даже для контингентов, находящихся в зоне повышенного риска инфицирования.

В итоге процесс создания коллективного иммунитета идет слишком медленными темпами. В этих условиях, учитывая наличие слишком высокой доли восприимчивых к коронавирусу людей, снятие противоэпидемических ограничений в обстановке улучшения эпидситуации чревато новыми волнами и подъемами заболеваемости».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что второй «коронавирусный год» может оказаться более тяжёлым, чем первый, сообщил директор программы по чрезвычайным ситуациям Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан. По его словам, данные, поступившие в ВОЗ за две недели января, указывают на то, что заболеваемость COVID-19 в мире «вновь достигла пика».

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