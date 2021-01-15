По иску прокурора к «Сахалинскому морскому пароходству» вынесен вердикт
Южно-Сахалинск, 15 января, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Арбитраж Сахалинской области отказал транспортному прокурору в удовлетворении требований к ОАО «Сахалинское морское пароходство». Истец настаивал на привлечении компании к административной ответственности по статье «Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности», передаёт ИА REGNUM.
Решение ещё может быть обжаловано.
Рассмотрение дела началось в конце ноября 2020 года. Третьими лицами в спор были приглашены ФГУП «Росморпорт» и ПАО «Холмский морской торговый порт».
По вменяемой статье за использование федерального нежилого имущества «без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда» на юрлицо предполагается наложение штрафа в размере 20−30 тыс. рублей.
Напомним, пароходство ведёт свою историю с 1945 года. На сайте компании уточняется, что её судами осуществляется две трети всех морских каботажных перевозок России.