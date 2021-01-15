Южно-Сахалинск, 15 января, 2021, 03:58 — ИА Регнум. Арбитраж Сахалинской области отказал транспортному прокурору в удовлетворении требований к ОАО «Сахалинское морское пароходство». Истец настаивал на привлечении компании к административной ответственности по статье «Нарушение порядка распоряжения объектом нежилого фонда, находящимся в федеральной собственности», передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

«В удовлетворении заявления и.о. Сахалинского транспортного прокурора о привлечении открытого акционерного общества «Сахалинское морское пароходство» к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 7.24 Кодекса РФ об административных правонарушениях, отказать», — отметила судья Боярская.

Решение ещё может быть обжаловано.

Рассмотрение дела началось в конце ноября 2020 года. Третьими лицами в спор были приглашены ФГУП «Росморпорт» и ПАО «Холмский морской торговый порт».

По вменяемой статье за использование федерального нежилого имущества «без надлежаще оформленных документов либо с нарушением установленных норм и правил эксплуатации и содержания объектов нежилого фонда» на юрлицо предполагается наложение штрафа в размере 20−30 тыс. рублей.

Напомним, пароходство ведёт свою историю с 1945 года. На сайте компании уточняется, что её судами осуществляется две трети всех морских каботажных перевозок России.