Владивосток, 15 января, 2021, 03:10 — ИА Регнум. В Приморье к концу 2023 года программа переселения граждан из аварийного жилья будет выполнена досрочно, заявил 14 января председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин в ходе рабочей поездки в регион, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

ИА Красная Весна Аварийное жилье

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Сергей Степашин подчеркнул, что Приморье обеспечено финансированием для выполнения программы. Также было подписано соглашение о дополнительных лимитах для края. Благодаря увеличению финансирования в 2021 году переселение затронет 1258 приморцев из 594 квартир.

«Подписав соглашение с губернатором Олегом Кожемяко, мы перевели аванс в более чем 100 млн рублей. И фонд готов профинансировать выполнение программы досрочно до 2023 года», — пояснил Степашин.

При этом он подчеркнул, что при реализации программы важно довести объёмы предоставляемого первичного жилья до 80%.

К 2023 году Приморью предстоит переселить более 6 тыс. семей и подать дополнительную заявку на более чем 3 тыс. квартир.

«Не остановимся до тех пор, пока в крае не останется ветхого и аварийного жилья», — сказал Кожемяко.

Уже в этом году начнётся строительство и планируется сдать дом по улице Глинки во Владивостоке. Ряд домов начнут строить на улице Русская, по одному дому — в Артёме и Уссурийске.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Дальнегорска Приморского края начала проверку по исполнению жилищного законодательства на основании видеосюжета в интернете о проживании пенсионеров в плохо отапливаемом многоквартирном доме.