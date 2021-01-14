Москва, 15 января, 2021, 00:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Следственного комитета РФ с десятилетием его образования, высоко отметив их кристальную честность и профессионализм. Поздравление главы государства транслировалось на телеканале «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет России

«Сегодня, без преувеличения, каждый следователь ведет ответственную, сложную работу, которая имеет огромную значимость для государства и граждан. В ней важны настойчивость и принципиальность, кристальная честность и личная порядочность и, конечно, самое строгое соблюдение закона», — сказал президент.

По его оценке, абсолютное большинство российских следователей проявляют лучшие профессиональные и человеческие качества, добросовестно и чётко выполняют свой служебный долг. Такой подход, по его словам, обеспечивает полное и объективное предварительное расследование и гарантирует гражданам справедливость приговора, уважение к правоохранительной и судебной системе.

Следственный комитет России образован на базе СК при прокуратуре Российской Федерации. Он начал свою деятельность 15 января 2011 года.

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