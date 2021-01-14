Москва, 14 января, 2021, 23:31 — ИА Регнум. В 2021 году Российская армия начнет массово получать беспилотники-квадрокоптеры, сообщает 14 января газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Минобороны России Мини-квадрокоптер

Квадрокоптеры будут поступать в Вооруженные силы наряду с беспилотниками самолетного типа.

Коптеры испытывались в армии с 2019 года, при этом их применение не ограничивалось боевыми действиями или военными учениями.

В конце 2020 года итоги испытаний квадрокоптеров были признаны успешными.