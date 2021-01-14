Москва, 14 января, 2021, 23:14 — ИА Регнум. Художественный руководитель детского юмористического киножурнала «Ералаш»Борис Грачевский скончался на 72-м году жизни. Об этом 14 января сообщила ТАСС его супруга Екатерина Белоцерковская.

Барвенковский Борис Грачевский

В конце декабря минувшего года стало известно, что Грачевский был госпитализирован с коронавирусной инфекцией.

Борис Грачевский родился 18 марта 1945 года в Раменском районе Подмосковья. Окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева по специальности токаря. В 1969 году поступил на заочное отделение ВГИКа — факультет «Организация кинопроизводства», которое окончил через 23 года.

Работал администратором на картинах Александра Роу, Марка Донского, Василия Шукшина. В 1974 году совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский киножурнал «Ералаш», в котором работал до последнего времени.

Был членом Российской академии кинематографических искусств «Ника», в 2000 году получил звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.