Сильвио Берлускони госпитализировали в Монако
Милан, Италия, 14 января, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони был госпитализирован в кардиологический центр Монако, сообщили его лечащие врачи в четверг, 14 января.
European People's Party
Сильвио Берлускони
У медиков возникли сомнения по поводу перевозки 84-летнего политика в Италию, поэтому было принято решение провести обследование в самом Монако.
Сам же Берлускони сообщил, что чувствует себя хорошо, а причиной госпитализации была необходимость проведения «рутинных проверок».