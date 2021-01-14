Милан, Италия, 14 января, 2021, 22:08 — ИА Регнум. Лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони был госпитализирован в кардиологический центр Монако, сообщили его лечащие врачи в четверг, 14 января.

European People's Party Сильвио Берлускони

У медиков возникли сомнения по поводу перевозки 84-летнего политика в Италию, поэтому было принято решение провести обследование в самом Монако.

Сам же Берлускони сообщил, что чувствует себя хорошо, а причиной госпитализации была необходимость проведения «рутинных проверок».