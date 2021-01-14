Санкт-Петербург, 14 января, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Специалисты расположенного в Петербурге ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России осуществили первое в России генетическое исследование коронавируса SARS-CoV-2, выявленного у домашнего кота. По мнению ученых, кот заразился от ранее заболевших ковидом хозяев, штаммы вируса у животного и человека оказались идентичны и не представляют собой какой-то новой мутации вируса.

Дарья Драй ИА REGNUM Эрмитажная кошка

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Как сообщили 14 января в научном учреждении, у домашнего животного поднялась температура, кот был апатичен и отказывался от пищи. Специалисты НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева вместе с ветеринарными врачами клиники доктора В.П. Бурлакова взяли у животного анализы и подтвердили коронавирус SARS-CoV-2, ставший причиной пандемии.

«Выделенные возбудители от хозяйки и кота практически идентичны, — отметили в НИИ. — Секвенированные штаммы показали, что они относятся к наиболее распространенному и циркулирующему в России клайду GR и не несут каких-то специфических замен, отличающих их от вирусов, ранее выделенных от больных людей».

Тем временем животное, вслед за хозяевам, перенесшими болезнь в легкой форме, уже выздоравливает. Состояние кота стабильное, аппетит восстановился.

По данным специалистов, кошки переносят коронавирусную инфекцию достаточно легко, и «в абсолютном большинстве зарегистрированных случаев животное поправляется».

Предполагается, что во всех установленных в мире случаях домашние питомцы заражались от человека, и сами не могут передавать вирус ни другим животным, ни хозяевам.