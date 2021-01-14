Минск, 14 января, 2021, 21:21 — ИА Регнум. «Прокуратура Солигорского района поддержала в суде государственное обвинение в отношении 57-летней местной жительницы П., которой инкриминировано сопряженное с применением насилия сопротивление сотруднику органов внутренних дел при выполнении им обязанностей по охране общественного порядка», — сообщает пресс-служба белорусской генпрокуратуры со ссылкой на прокуратуру Минской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Милиция Белоруссии

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По версии прокуроров, «П. 11 октября 2020 года при ее доставлении сотрудниками милиции на служебном автомобиле в Солигорский РОВД для разбирательства по факту нарушения порядка проведения массового мероприятия укусила за руку в области локтевого сустава милиционера роты патрульно-постовой службы. В результате противоправных действий потерпевшему причинены легкие телесные повреждения, не повлекшие за собой кратковременного расстройства здоровья».

Солигорский районный суд вынес гражданке обвинительный приговор: «На основании ч.2 ст.363 Уголовного кодекса Республики Беларусь ей назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. В пользу потерпевшего суд также взыскал с П. 500 рублей (почти $200 в эквиваленте, — прим. ИА REGNUM). в счет возмещения морального вреда».