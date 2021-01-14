Ярославль, 14 января, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Ярославский «Локомотив» принял на своем льду столичный ЦСКА в рамках очередного игрового дня регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000» и завершилась победой хозяев с крупным преимуществом в счете — 3:0.

ХК «Локомотив» Павел Красковский

«Локомотив» смог забросить три безответные шайбы в течение первой половины игры. 24-летний Павел Красковский отметился тремя результативными передачами, а по шайбе на свой счет записали Егор Аверин, Алексей Марченко и Егор Коршков.

Таким образом, «железнодорожникам» в течение этой недели удалось обеспечить себе победы над лидерами Западной конференции — ЦСКА и СКА.

«Локомотив» на данный момент занимает третью строчку в таблице конференции после «армейских» клубов. На счету ярославской команды 63 очка в 45 матчах.