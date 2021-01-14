Минск, 14 января, 2021, 21:19 — ИА Регнум. «Прокуратура Мостовского района направила в суд уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя Ц., которому инкриминированы публичное оскорбление представителя власти в связи с выполнением им служебных обязанностей, а также хулиганство и злостное хулиганство», — сообщает пресс-служба белорусской генпрокуратуры со ссылкой на прокуратуру Гродненской области.

ИА REGNUM Автомобиль белорусской милиции

По версии обвинения, 15 августа 2020 года обвиняемый «разместил в одном из чатов Telegram-канала под фотографией председателя Мостовского райисполкома неприличный, унижающий честь и достоинство комментарий». В сентябре-октябре прошлого года он же «неоднократно и грубо нарушил общественный порядок, выразив явное неуважение к обществу, которое сопровождалось повреждением чужого имущества и отличалось по своему содержанию исключительным цинизмом».

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Прокуроры пояснили, что понимают под такими формулировками: обвиняемый якобы «нанес бело-красно-белые линии на автодороге вблизи д. Савинка, д. Заполье и аг. Дубно Мостовского района». Кроме того, утверждает обвинение, он же на остановках «повесил чучела в милицейской форме и учинил надписи». Вдобавок к этому «в поле между г. Мосты и аг. Мосты Правые обвиняемый расставил таблички в виде ритуальных надгробий с надписями, демонстрирующими пренебрежение к государственному порядку управления. Рядом с табличками поставил гроб с чучелом в обмундировании сотрудника милиции. А в лесном массиве возле автодороги между указанными населенными пунктами на 33 деревьях нанес изображения бело-красно-белого цвета».