Москва, 14 января, 2021, 21:15 — ИА Регнум. Пресс-конференция министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам деятельности российской дипломатии в 2020 г. состоится онлайн 18 января 2021 г., сообщили 14 января в пресс-службе МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Приглашаются представители российских и зарубежных СМИ. Начало трансляции пресс-конференции — в 11:00 мск», — говорится в сообщении.

Аккредитация на мероприятие завершится 15 января в 18:00 мск. Онлайн-трансляция в интернете состоится на сайте МИД РФ в разделе «Видео» и на официальных аккаунтах в социальных сетях — Periscope, Twitter, Facebook, «ВКонтакте».