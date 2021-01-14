Москва, 14 января, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Администрация социальной сети Twitter в четверг, 14 января, ограничила доступ к официальной странице, посвящённой российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».

Gamaleya.org Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

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При попытке посетить страницу пользователи видят предупреждение о том, что действие аккаунта «временно ограничено», поскольку «от имени этой учётной записи выполнялись необычные действия».

После этого сообщения пользователю предлагается подтвердить своё согласие на дальнейший просмотр микроблога «Спутник V».

В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) сообщили, что пока не осведомлены о причинах наложенных ограничений и разбираются в ситуации.