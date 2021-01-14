Москва, 14 января, 2021, 20:43 — ИА Регнум. В России не ожидается резких перепадов цен на бензин в 2021 году, а их рост не превысит годовой инфляции, которая официально прогнозируется правительством на уровне 3,7%. Об этом заявили 14 января в Минэнерго.

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«Прогнозируемый рост розничных цен на топливо в 2021 году будет происходить равномерно в течение года и не должен превысить уровень ожидаемой инфляции», — говорится в сообщении министерства.

В Минэнерго отметили, что динамика оптовых и розничных цен на бензин в России отличается, так как последняя сглаживается специальным налоговым механизмом, при этом биржевые котировки на топливо растут на фоне восстановления спроса.

Также в ведомстве напомнили, что при Минэнерго и ФАС создан специальный оперативный штаб, который мониторит ситуацию с объёмом предложения и ценами в еженедельном режиме.

Напомним, ранее сегодня в Росстате сообщили, что средняя цена на литр бензина в России за новогодние праздники выросла на 21 копейку и достигла 46,12 рубля.

В минувшем году рост цен на бензин, согласно данным Росстата, не превысил инфляции. В среднем по стране потребительские цены на бензин Аи-95 выросли за год на 2,4%, цены на бензин Аи-92 — на 2,1%, дизельное топливо подорожало на 1,6%. При этом годовая инфляция, по предварительной оценке, составила 4,9%.