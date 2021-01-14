Ярославль, 14 января, 2021, 20:23 — ИА Регнум. Власти Ярославля не подготовились к перекрытию проспекта Машиностроителей на время ремонта. К такому выводу пришли ярославские общественники после рейда с ГИБДД, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославское отделение ОНФ Рейд общественников и ГИБДД

Представители ярославского отделения Общероссийского народного фронта и группы «Дороги Ярославля» рассказали об увиденном в соцсетях.

«К великому сожалению, органы власти не подготовились к перекрытию проспекта Машиностроителей. Таков горький итог нашего сегодняшнего рейда с уважаемыми коллегами из ГИБДД. Мы с ними сошлись во всех основных итогах и впечатлениях от часового дерби по Заволжскому району. Просто поставить светофор и назначить объездные пути — явно недостаточно. Поток на объездных улицах ощутимо возрастает, но из-за неудовлетворительной уборки снега с дорожного полотна проблема лишь усугубляется. Как таковой уборки снега и нет, чему мы сегодня и стали свидетелями с коллегами «Дороги Ярославля». Снег просто отжимают по сторонам», — написал глава исполкома Ярославского ОНФ Игорь Ямщиков.

Схожие впечатления у координатора группы «Дороги Ярославля» Темура Абдуллаева.

«Побывали на Сахарова, Университетской, Красноборской, Саукова, Орджоникидзе, Ляпидевского, Космонавтов. На всех этих улицах проезжая часть не очищена от снега. И я не говорю о сегодняшнем снегопаде. Снежные валы и накат там формируются с начала зимы. На Саукова у школы ширина снежного вала 1,5 метра от бордюра. На самой дороге снежный накат и колея. На Орджоникидзе правые полосы отсутствуют из-за припаркованного транспорта, на Ляпидевского накат и сужение проезжей части. Подчеркиваю. Это не последствия сегодняшнего снегопада, это то, что оставалось ещё до вчерашнего дня, что должно было быть убрано в рамках подготовки перекрытия центральной магистрали района», — написал координатор группы «Дороги Ярославля Темур Абдулллаев.

Общественники предрекают Заволжскому району Ярославля серьезные транспортные проблемы, если власти быстро не исправят ситуацию. Ремонт проспекта Машиностроителей будет вестись в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Частично перекрыть его планируется 15 января.