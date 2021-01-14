Кострома, 14 января, 2021, 19:58 — ИА Регнум. В Костромской области в связи с улучшением эпидемиологической обстановки сняли ограничения по работе средних профессиональных учебных заведений и учреждений дополнительного образования. Об этом со ссылкой на решение оперативного штаба региона сообщает ОТРК «Русь».

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С 16 января 2021 года студенты техникумов и колледжей смогут посещать теоретические занятия очно, групповые занятия возобновят музыкальные, художественные и спортивные школы.

При этом, самоизоляцию для пенсионеров и правило по наполняемости залов не более чем на 25% было решено сохранить. Напомним, что на дистанционное обучение костромские техникумы и училища перешли 16 ноября 2020 года. Студенты могли ходить на лабораторные и практические занятия, но были лишены возможности посещать лекции.