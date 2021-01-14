Киев, 14 января, 2021, 19:56 — ИА Регнум. Украина, Грузия и Молдавия являются наиболее амбициозными восточными партнерами ЕС, что надо учесть при реализации проекта «Восточное партнерство», заявил 14 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Важные партнеры

Как информирует пресс-служба украинского МИД, такое заявление Кулеба сделал после переговоров с министрами иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и Молдавии Аурелиу Чоко, передает корреспондент ИА REGNUM.

Украинский дипломат отметил важность того, что три государства говорят с ЕС одним голосом, «который намного сильнее, чем голос каждого в одиночку».

«Восточное партнерство» должно быть инструментом, который способствует реализации европейских стремлений наших государств, ассоциированного трио наиболее амбициозных восточных партнеров ЕС», — подчеркнул Кулеба.

Как говорится в сообщении МИД Украины, главы внешнеполитических ведомств подтвердили настрой совместно работать над развитием инициативы углубленных диалогов в формате «ЕС + ассоциированные партнеры» на основе принципа дифференциации, в частности, в сферах имплементации углубленных и всеобъемлющих зон свободной торговли и секторального сближения с ЕС.

Также дипломаты совместно подчеркнули важность развития безопасности измерения сотрудничества в рамках «Восточного партнерства» — «учитывая имеющиеся угрозы и вызовы для суверенитета и территориальной целостности партнеров».

ИА REGNUM напоминает, что 12 января в ходе визита в Киев президент Молдавии Майя Санду и глава Украины Владимир Зеленский сделали совместное заявление, в котором отметили, что, исходя из европейских устремлений стран и европейского выбора народов, они подтверждают интерес к углублению регионального сотрудничества для реализации стратегических целей наших государств относительно полноправного членства в ЕС.

«Мы также подтверждаем свою готовность продолжать наши усилия и общую координацию ради укрепления стратегического значения инициативы «Восточное партнерство», основанной на принципе дифференциации и учета европейских амбиций стран-партнеров, особенно в контексте подготовки к саммиту «Восточного партнерства» 2021 года. Мы считаем необходимым дальнейшее развитие формата сотрудничества «ЕС + 3 ассоциированных партнера» и призываем ЕС углубить диалог и распространить его на другие аспекты сотрудничества и постепенной отраслевой интеграции», — отмечалось в документе.