Киев, 15 января, 2021, 06:21 — ИА Регнум. Вакцинация от ковид на Украине приобретает черты зловещие и комедийные — ни то, ни другое не сулит ее населению ничего хорошего. О том, какие результаты демонстрирует Украина в борьбе с эпидемией, рассказывает обозреватель ИА REGNUM Андрей Ганжа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Начав с распродажи медицинских масок за рубеж перед наступлением весеннего пика эпидемии ковида, украинские бизнес и политика пошли и дальше по той же разрушительной дорожке. Прибыль диктует свои правила, и в украинском случае противопоставить принципу «деньги важнее человеческих жизней» нечего. Поэтому не должна удивлять ситуация, когда и тесты на ковид, и вакцина от него становятся всего лишь прибыльным товаром, который уже начали продавать из-под полы.

Недаром уже бродят по Украине слухи о подпольной вакцинации «нормальной» вакциной, а не той, что смогло раздобыть украинское правительство. Разумеется, и стоимость тех инъекций весьма высока. Читайте подробности в статье Андрея Ганжи «Украинские скандалы: Nulla dies sine linea».