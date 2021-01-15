Вашингтон, 15 января, 2021, 04:00 — ИА Регнум. Интересно, что не все американские католики принесли свои голоса кандидату в президенты Джо Байдену, громогласно заявившему о своем католицизме. Как планируют противостоять байденизму трампистски настроенные католики США, рассказывает редактор ИА REGNUMСтанислав Стремидловский.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп и Джо Баден

Исторически США, основанные бежавшими из Европы протестантами, не жаловали католицизм как таковой, поэтому победа, которую приписывают кандидату-«католику» Джо Байдену необычна даже с этой стороны. Но «авторитаризм» и «расизм», эти ярлыки, которые удалось навесить на сторонников Трампа, выдвинули вперед альтернативные группы населения США, среди которых, разумеется, оказались и католики.

Впрочем, те католики, которые не пожелали следовать за подозрительными успехами Демпартии, также не остались в тени. Оказалось, что богатая Америка, переметнувшись на сторону «социалиста» Байдена, оставила на стороне Трампа Америку «пролетарскую». Кто же они, католики, поддержавшие Трампа? Читайте статью Станислава Стремидловского «Католический трампизм даст бой Байдену и Ватикану».