Вашингтон, 15 января, 2021, 00:22 — ИА Регнум. Завершающий свой президентский срок Дональд Трамп с размаху сел в лужу, потеряв последний шанс на сохранение лица, не говоря уже о продолжении борьбы против фальсификаций. Почему карнавальный «штурм Капитолия» не только поставил крест на надеждах Трампа добиться справедливости, но и, возможно, стал зловещим знаком надвигающегося ультралиберального тоталитаризма, рассказывает обозреватель ИА REGNUMВладимир Павленко.

Дональд Трамп и Майк Пенс

Реакция Трампа и его ближайшего политического круга на обвинения в подстрекательстве к беспорядкам стала предательством простых избирателей и надолго похоронила саму идею уравновешивающей американскую политическую систему двухпартийной борьбы. Теперь, лишенная противовеса в виде сколько-нибудь организованных республиканцев, американские демократы, перешедшие на ультралиберальную идеологическую платформу, готовы пуститься во все тяжкие.

Условия для такого перехода подготовлены идеальные, любое противостояние демократам в США еще долго будет восприниматься как «сочувствие авторитарным трампистам». Чем же еще грозит окончательная победа ультралиберализма в США внутри этой страны и за ее пределами. Читайте статью Владимира Павленко «Почему и с какими последствиями провалилась новая Американская революция?».