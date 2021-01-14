Москва, 14 января, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Об итогах переговоров, состоявшихся 11 января 2021 г. в Кремле по Нагорному Карабаху, проинформировала российская сторона представителей стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Франция и США), сообщили 14 января в пресс-службе МИД РФ.

Kremlin.ru Заявления для прессы по итогам переговоров Владимира Путина с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном

Итоги встречи по Нагорному Карабаху, которую провели российский и азербайджанский президенты Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян в Кремле, обсудил сегодня, 14 января, замглавы МИД РФ Андрей Руденко с послами США и Франции в России — Джоном Салливаном и Пьером Леви.

«Состоялся обстоятельный обмен мнениями о дальнейших совместных усилиях стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) по нагорно-карабахскому урегулированию», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи Путина с представителями конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе — Пашиняном и Алиевым — было подписано совместное заявление о разблокировании транспортного сообщения через границы этих республик.