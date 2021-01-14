Киев, 14 января, 2021, 19:12 — ИА Регнум. Запад не спешит помогать Украине в вопросе вакцины от коронавируса, и «забронированные» 1,9 млн доз китайской вакцины не решают проблему, поэтому сейчас все украинские политики должны забыть разногласия и объединиться вокруг решения задачи по защите украинцев от болезни.

Минобороны России Двухкомпонентная вакцина от новой коронавирусной инфекции «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»)

Об этом пишет в своей колонке для украинского издания «Капитал», официального партнера The Financial Times, политический эксперт Павел Кутуев.

Кутуев подчеркнул, что США, Россия и другие развитые страны, разработавшие свои вакцины от коронавируса, в первую очередь прививают своих граждан, а бедные страны, включая Украину, получат препарат по остаточному принципу.

«Украина же волею своей власти оказалась в некой серой зоне. Запад не спешит нам помогать (американский президент Трамп недавно издал указ, запрещающий экспорт вакцины, разработанной фирмой Pfizer, до того, как будут удовлетворены внутренние потребности США). Да и западные вакцины — не панацея. Не далее как 13 января ассоциация иммунологов Австралии и Новой Зеландии призвали федеральное правительство Австралии приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca, потому что ее эффективность на уровне 62,1% процента недостаточна для выработки коллективного иммунитета», — отметил эксперт.

Что касается китайской вакцины Sinovac, отметил политолог, то партия в 1,9 млн доз при норме «один человек — две прививки» для Украины проблему вообще не решает.

«Да и власть во главе с Зеленским, согласившись на покупку китайской вакцины, которая точно так же не прошла третью стадию испытаний, как и «Спутник V», собственноручно сняла все претензии к препарату производства РФ», — сделал вывод специалист.

В такой ситуации, уверен Павел Кутуев, все политики должны объединиться вокруг решения одной главной задачи, а именно — защиты здоровья и спасения жизней своих сограждан.

«Именно таким путём пошел Виктор Медведчук, вначале договорившись с руководством РФ о поставках вакцины «Спутник V», а также решив на уровне российского президента Владимира Путина вопрос о передаче технологии, чтобы начать производство препарата на украинском заводе. Речь идет о харьковской фармацевтической фирме «Биолек», — подчеркнул доктор социологических наук.

Кутуев уверен, что ради спасения украинцев власть должна использовать возможность, которую предоставил Медведчук.

«В случае же с вакциной от коронавируса украинское государство могло бы и должно было бы проявить решимость. Проявить решимость — как обеспечить быстрый доступ украинцев к вакцинации, так и использовать возможность, предоставленную Медведчуком, чтобы наладить производство на украинских заводах. Тем самым были бы достигнуты и цели гуманистические, и экономические. Кроме того, очевидно, что степень зависимости Украины от внешних игроков удалось бы уменьшить», — спрогнозировал эксперт.

В завершение он отмечает, что он таких договоренностей даже преимущественно сырьевая, а потому ведущая к «развитию недоразвития» экономика Украины получила бы дополнительный импульс для устойчивого и полноценного развития.

«Но для таких действий необходимо желание идти против течения и заявлять о себе как об активном субъекте, а не простой игрушке в руках глобальных игроков. Увы, нынешнее руководство Украины такой твердости и воли к действию не демонстрирует», — заключил Павел Кутуев.

ИА REGNUM напоминает, что на фоне нежелания официального Киева договариваться с Россией по вопросу вакцин большой резонанс в стране получила информация, что эффективность вакцины против коронавируса от компании Sinovac, которую официально закупила Украина, составляет 50%. Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что паниковать не стоит, поскольку это еще не окончательные данные, а эксперты высказали мнение, что украинские власти умудрились закупить самую худшую вакцину в мире.