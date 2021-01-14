Москва, 14 января, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В Москве прививку от коронавирусной инфекции сделали около 140 тыс. человек. Об этом 14 января сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

(сс) М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Вакцина от коронавируса

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"В настоящее время около 140 тысяч человек уже вакцинировалось. Последние два дня мы побили все рекорды по записи», — сказал он.

По словам мэра, если ранее записывались на вакцинацию по 7−8 тыс. человек, в пиковые дни до 13 тыс. человек, то в последние дни записываются 22−24 тыс. человек.

«Практически удвоилось количество желающих записаться. Это говорит о том, что, может быть, люди вернулись из отпусков или вышли на работу и более активны стали в этом вопросе», — отметил мэр.