Нижний Новгород, 14 января, 2021, 18:34 — ИА Регнум. До настоящего момента заявки на вакцинацию от коронавируса подали 13 тыс. жителей Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Mos.ru Вакцина от коронавируса

Сейчас в регионе открыто 35 пунктов для проведения вакцинации: 12 точек — в Нижнем Новгороде, остальные в медицинских учреждениях районов. Планируется, что сеть пунктов вакцинации будут постепенно расширяться, чтобы можно было сделать прививку в каждом из районов области.

На сегодняшний день 3 тыс. нижегородцев уже сделали прививки. По данным регионального минздрава, ни одного сообщения об ухудшении самочувствия привитых граждан не поступало. В ведомстве отметили, что перед вакцинацией необходимо проконсультироваться с врачом.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 12 января, в Нижегородскую область поступило 7 тыс. доз вакцины от коронавируса. Сейчас заявку на вакцинацию может подать любой житель региона вне зависимости от места работы, поскольку очередь из первоочередных категорий граждан уже сформирована. По мере поступления партий вакцины жителей, подавших заявку, будут приглашать сделать прививку в удобном для них пункте.

Заявки принимаются в формате онлайн на портале областного минздрава.