Киев, 14 января, 2021, 18:23 — ИА Регнум. Международный валютный фонд (МВФ) с беспокойством отреагировал на намерение украинского правительства снизить тарифы на газоснабжение для населения страны, сообщает 14 января «Новое время» со ссылкой на министра финансов Украины Сергея Марченко.

«О том, что такое решение возможно, наши партнёры знают. У них есть ответная реакция. Они обеспокоены, что мы в какой-то части пересматриваем ранее взятые обязательства. Сейчас вопрос заключается в том, что это может быть частью механизма или временным решением», — цитирует издание слова Марченко.

По его словам, украинский кабмин пытается объяснить МВФ, что непринятие решения о снижении газовых тарифов чревато негативными последствиями для экономики всей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, по официальным данным, с 2014 года на Украине тарифы на газоснабжение населения выросли в 13 раз.