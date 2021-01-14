Нижний Новгород, 14 января, 2021, 18:22 — ИА Регнум. Купания в день Крещения Господня в Нижегородской области будут проходить при соблюдении пунктов указа о режиме повышенной готовности, а также рекомендаций Роспотребнадзора. Соответствующее решение принято региональным оперативным штабом.

Дарья Драй ИА REGNUM Крещенские купания

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В частности, необходимо соблюдать социальную дистанцию, в помещениях находиться в защитных масках, в местах переодевания и иорданях соблюдать ограничения по числу одновременного присутствия людей. У купелей будут дежурить волонтеры или сотрудники контролирующих органов.

«Вместе с тем в этом году лучше отказаться от участия в массовом купании и вспомнить об истинном смысле и значении Крещения. Приобщиться к празднику можно и дома», — считает губернатор Глеб Никитин.

Кроме того, специалисты рекомендуют отказаться от купаний гражданам, входящим в группы риска по состоянию здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 14 января выявили 476 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 456 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 76 287 случаев. Всего выздоровели с начала пандемии 68 592 нижегородца. Общее число жертв COVID-19 в области достигло 1865 человек.