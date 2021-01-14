Москва, 14 января, 2021, 18:21 — ИА Регнум. До конца января 2021 года в Москве должен произойти спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом 14 января сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Свободные койки

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Он отметил, что в первые дни 2021 года произошло снижение заболеваемости, однако оно не является радикальным, и будущее пока остаётся под вопросом.

«По моим ощущениям, в январе должен начаться какой-то спад. Если не сейчас, то через две-три недели. До конца января мы должны увидеть какую-то позитивную динамику», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о наступлении переломного момента кризиса, вызванного распространением коронавируса.