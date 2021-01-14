Санкт-Петербург, 14 января, 2021, 18:33 — ИА Регнум. В Петербурге в настоящее время нет предпосылок для формирования устойчивой тенденции к снижению распространения коронавируса. Количество обращений граждан в медицинские организации продолжает расти. Об этом 14 января заявили в Межведомственном городском координационном совете по борьбе с COVID-19.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимационная палата

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За текущие сутки в Петербурге количество больных с подтвержденным ковидом, обратившихся за медпомощью, составило 4011 человек, увеличившись по сравнению с аналогичным днем прошлой недели более чем на 87%. Количество госпитализаций за сутки составило 785 случаев (минус 1,13% к уровню недельной давности).

Стабильность по числу госпитализаций и активных больных не должна вводить в заблуждение, считают в координационном совете. Это стало следствием некоторого разобщения людей во время новогодних каникул.

«После окончания среднего инкубационного периода заболевания, который отсчитывается с момента завершения длительных выходных, Координационный совет и Комитет по здравоохранению ожидают роста индикаторов эпидемического процесса, в том числе количества суточных госпитализаций», — говорится в сообщении Межведомственного совета.

К числу положительных факторов относится то, что запас свободного инфекционного коечного фонда в Санкт-Петербурге превысил 20%. Напомним, что перед Новым годом он опускался ниже 7%.

Продолжается процесс наращивания инфекционного коечного фонда. Как уже сообщало ИА REGNUM, прием пациентов с коронавирусом начала городская больница №33 (110 коек). В целом инфекционный коечный фонд для COVID-19 и пневмоний составляет в Петербурге 12 488 коек.

Напомним, за 13 января в Петербурге зафиксирован 3041 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Скончались 83 человека, выздоровел 3551 человек.