В Коми поступило 4400 доз вакцины от коронавируса
Сыктывкар, 14 января, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Коми поступило 4400 доз вакцины от COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.
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Сейчас вакцинация проводится в шести медорганизациях, которые обеспечены морозильными камерами: в сыктывкарской, эжвинской, ухтинской, воркутинской, усинской и интинской больницах.
«Желающих привиться собирают в группы по пять человек — на столько доз рассчитан один флакон вакцины», — уточнили в ведомстве.
Напомним, масштабная вакцинация от коронавируса в России может начаться уже на следующей неделе. Соответствующее поручение президент России Владимир Путиндал 2 декабря.