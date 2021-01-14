Кострома, 14 января, 2021, 18:00 — ИА Регнум. У троих костромских врачей, сделавших прививки вакциной «Спутник V» (Гам-Ковид-Вак), разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, обнаружили коронавирус. Об этом со ссылкой на оперативный штаб региона сообщает ГТРК «Кострома».

Олег Богатырёв

Двое медиков получили заражение после первого укола двухкомпонентной вакцины, ещё один — после получения обеих доз. Как пояснила заместитель губернатора Костромской области по социальным вопросам Ольга Ерёмина, организм врачей не успел выработать антитела после прививки. В настоящее время все работники системы здравоохранения победили болезнь и вернулись к рабочим обязанностям.

Напомним, что в Костромской области началась массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививки сделаны 930 жителям региона, в том числе врачам из зон риска заражения, учителям и работникам социальной сферы. На вакцинацию записались 1200 костромичей, списки желающих переданы в медицинские организации. Как уточняет областная администрация, в первую очередь дозы «Спутника V» будут выделяться медицинским и социальным работникам, затем пожилым людям старше 65 лет с хроническими заболеваниями, работникам, по долгу службы контактирующим с людьми — продавцам, водителям и кондукторам, работникам сферы общепита.

Запись добровольцев на прививки по телефону 8−800−450−03−03 продолжается. В общей сложности до конца февраля в регион поступит 28 тысяч доз вакцины, более 50% доз препарата израсходуют на вакцинацию населения.