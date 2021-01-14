Анкара, 14 января, 2021, 17:53 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен сделать прививку от коронавируса в четверг, 14 января. Об этом сообщил пресс-секретарь правящей «Партии справедливости и развития» Омер Челик.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

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"Процесс вакцинации начался. После сегодняшнего заседания ПСР господин президент также будет вакцинирован», — сказал он в ходе пресс-конференции в Анкаре.

Напомним, вакцинация от коронавирусной инфекции китайским препаратом СoronaVac стартовала в Турции накануне. Первым прививку сделал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.