Кострома, 14 января, 2021, 17:10 — ИА Регнум. В Костроме назвали причину аварии, в которой пострадали пять человек, включая годовалого ребенка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на УМВД России по Костромской области.

УМВД по Костромской области Место происшествия

Как ранее сообщало ИА REGNUM авария произошла вечером 13 января. Как выяснили правоохранители, 24-летний водитель такси осуществлял движение на красный свет.

«На перекрестке водитель «Фольксвагена проигнорировал требования сменившего на красный сигнал светофора и совершил столкновение с Тойотой РАВ 4 и Ладой Приорой», — отметили в пресс-службе УМВД.

В результате аварии пострадали водитель «Лады» и четверо пассажиров такси — две женщины 22 и 28 лет, а также 23-летняя мать с годовалой дочкой. Женщина получила перелом плечевых и тазовых костей и госпитализирована в реанимацию. Автомобиль такси не был оборудован детским креслом — во время аварии мать держала ребёнка на руках, у годовалой девочки зафиксировали сотрясение мозга. Сам предполагаемый виновник ДТП не получил травм.