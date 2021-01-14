Санкт-Петербург, 14 января, 2021, 16:51 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге до конца января ожидают поставку еще 66 тыс. доз российской вакцины от коронавирусной инфекции, в дополнение к поступившим накануне 20 тыс. доз. Об этом 14 января сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов. По его словам, петербуржцы стремятся поскорее привиться от COVID-19.

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«Число желающих пройти вакцинацию растёт, — отметил Александр Беглов. — В Петербурге первый этап вакцинации уже прошли 5591 человек старше 60 лет».

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С начала прививочной кампании в город поступило 42 692 дозы вакцины. Развезено по поликлиникам 27 392 доз, остаток на базе составляет 15 300 вакцин. Сейчас в городе открыто 70 прививочных пунктов, в ближайшее время планируется открыть еще 30.

На сегодняшний день в Петербурге привито 18 477 человек, из них 1795 закончили полный цикл прививок, состоящий из двух инъекций.

Напомним, по поручению президента РоссииВладимира Путина на следующей неделе, с 18 января в России должна начаться массовая вакцинация населения.