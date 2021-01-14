Москва, 14 января, 2021, 16:42 — ИА Регнум. Народный артист РСФСР Михаил Боярский осудил возможную замену национального гимна песней «Катюша» на международных соревнованиях — ЧМ и Олимпийских играх.

Kremlin.ru Михаил Боярский

«Это неправильное решение. Гимн вызывает чувство патриотизма, ответственности. А «Катюша» … ассоциируется с военными временами, никакого отношения к спорту не имеет», — заявил Боярский «Спорт-Экспрессу».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Спортивный арбитражный суд (CAS) отстранил РФ на 2 года от международных соревнований. Российским спортсменам запрещено использовать национальный гимн и флаг.

Комиссия спортсменов предложила ОКР использовать вместо гимна на Играх и ЧМ песню «Катюша».