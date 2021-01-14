Москва, 14 января, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В случае давления со стороны работодателя в вопросе вакцинации от коронавируса вице-спикер Госдумы Пётр Толстой («Единая Россия») советует обращаться в прокуратуру.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пётр Толстой

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«В последние дни я получил десятки обращений и комментариев в соцсетях с историями о том, что людей заставляют вакцинироваться едва ли не под угрозой увольнения с работы… Если же всё-таки вы столкнулись с давлением со стороны работодателя, то советую обратиться в прокуратуру, так как это является прямым нарушением закона», — отметил Толстой в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, медики и учителя чаще всего сталкиваются с требованиями работодателя вакцинироваться под угрозой увольнения.